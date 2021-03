Makari, quante puntate e quando finisce: ecco quando va in onda l’ultima puntata (Anticipazioni e Trama) (Di lunedì 22 marzo 2021) Makari, la nuova serie tv di successo di Rai 1 che nelle scorse puntate ha tenuto incollati al televisione migliaia e migliaia di italiani è quasi giunta al capolinea. Questa sera andrà in onda la terza e attesa puntata, ma cosa succederà nella quarta e ultima? Scopriamolo insieme! Makari, episodio di lunedì 22 marzo 2021: cosa succederà? Nell’episodio in onda questa sera, lunedì 22 marzo, dal titolo “E’ solo un gioco”, Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio muore in un incidente d’auto. Una tragedia: Saverio non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce, ma è sempre più nervoso perché se da una parte non ricorda il cugino, dall’altra non vuole ricordare. La sua strategia messa in atto subito dopo la morte della madre è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021), la nuova serie tv di successo di Rai 1 che nelle scorseha tenuto incollati al televisione migliaia e migliaia di italiani è quasi giunta al capolinea. Questa sera andrà inla terza e attesa, ma cosa succederà nella quarta e ultima? Scopriamolo insieme!, episodio di lunedì 22 marzo 2021: cosa succederà? Nell’episodio inquesta sera, lunedì 22 marzo, dal titolo “E’ solo un gioco”, Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio muore in un incidente d’auto. Una tragedia: Saverio non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce, ma è sempre più nervoso perché se da una parte non ricorda il cugino, dall’altra non vuole ricordare. La sua strategia messa in atto subito dopo la morte della madre è ...

Advertising

carlopalomar : RT @CorriereCitta: Makari, quante puntate e quando finisce: ecco quando va in onda l'ultima puntata (Anticipazioni e Trama) #makari https:/… - CorriereCitta : Makari, quante puntate e quando finisce: ecco quando va in onda l'ultima puntata (Anticipazioni e Trama) #makari - carlopalomar : RT @lau67to: Ma come, un uomo del Sud che non sa quante bottiglie si devono fare? E che si fanno anche per i parenti?? ?????? #Makari - Alessan20380645 : Quante estati passate dalla nonna a preparare la salsa di pomodoro. Bei ricordi ?? #Màkari - lau67to : Ma come, un uomo del Sud che non sa quante bottiglie si devono fare? E che si fanno anche per i parenti?? ?????? #Makari -