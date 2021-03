Màkari: le anticipazioni della terza puntata (Di lunedì 22 marzo 2021) Le settimane corrono, la loro bella estate sta volgendo presto al termine e così Saverio e Suleima si trovano davanti al primo bivio: la ragazza resterà per sempre in Sicilia o il lavoro la riporterà alla sua vita di sempre? C'è un nuovo omicidio ma soprattutto questo interrogativo al centro della terza puntata di Màkari, la serie di Rai1 con Claudio Gioè ed Ester Pantano, tratta dai libri di Gaetano Savatteri. Dopo il successo clamoroso delle prime due serate - entrambe viste da oltre 6,5 milioni di spettatori - ecco cos'accadrà nel penultimo episodio della fiction prodotta da Carlo Degli Esposti (che produce anche Il commissario Montalbano), in onda lunedì 22 marzo. Màkari, le anticipazioni della terza puntata A ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) Le settimane corrono, la loro bella estate sta volgendo presto al termine e così Saverio e Suleima si trovano davanti al primo bivio: la ragazza resterà per sempre in Sicilia o il lavoro la riporterà alla sua vita di sempre? C'è un nuovo omicidio ma soprattutto questo interrogativo al centrodi, la serie di Rai1 con Claudio Gioè ed Ester Pantano, tratta dai libri di Gaetano Savatteri. Dopo il successo clamoroso delle prime due serate - entrambe viste da oltre 6,5 milioni di spettatori - ecco cos'accadrà nel penultimo episodiofiction prodotta da Carlo Degli Esposti (che produce anche Il commissario Montalbano), in onda lunedì 22 marzo., leA ...

