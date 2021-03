Makari: la trama della prossima puntata, la quarta e ultima. Anticipazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Makari: la trama della prossima puntata, la quarta. Anticipazioni Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta e ultima) di Makari, la serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1? Lunedì 29 marzo 2021 vedremo Suleima e Saverio sul punto di dirsi addio ma un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. Nella puntata precedente, Suleima ha fatto un colloquio di lavoro a Milano, con la prospettiva di trasferirsi. Arriva la risposta ed è positiva. Anche per lei sta per iniziare una nuova vita, ma come fare con Saverio? La situazione si complica dopo una sua scoperta. Nel frattempo, Saverio non riesce a sbarcare il lunario ed è preoccupato per il conto ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021): la, laCosa succederà nella(la) di, la serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1? Lunedì 29 marzo 2021 vedremo Suleima e Saverio sul punto di dirsi addio ma un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. Nellaprecedente, Suleima ha fatto un colloquio di lavoro a Milano, con la prospettiva di trasferirsi. Arriva la risposta ed è positiva. Anche per lei sta per iniziare una nuova vita, ma come fare con Saverio? La situazione si complica dopo una sua scoperta. Nel frattempo, Saverio non riesce a sbarcare il lunario ed è preoccupato per il conto ...

