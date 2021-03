Màkari: anticipazioni ultima puntata di lunedì 29 marzo 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) Claudio Gioè Gaetano Savatteri ha creato il personaggio di Saverio Lamanna nel 2014 e adesso la Palomar di Carlo Degli Espositi lo porta in tv, nella nuova fiction di Rai 1 Màkari. Quattro prime serate, tratte dai racconti e dai romanzi dello scrittore milanese, porteranno nuovamente il pubblico in Sicilia, ma stavolta nella zona nord occidentale, tra Trapani e Palermo; la regia è affidata a Michele Soavi che ha “cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie“. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. Màkari: anticipazioni quarta ed ultima puntata di lunedì 29 marzo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 marzo 2021) Claudio Gioè Gaetano Savatteri ha creato il personaggio di Saverio Lamanna nel 2014 e adesso la Palomar di Carlo Degli Espositi lo porta in tv, nella nuova fiction di Rai 1. Quattro prime serate, tratte dai racconti e dai romanzi dello scrittore milanese, porteranno nuovamente il pubblico in Sicilia, ma stavolta nella zona nord occidentale, tra Trapani e Palermo; la regia è affidata a Michele Soavi che ha “cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie“. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio.quarta eddi29...

Advertising

zazoomblog : Màkari fiction: tutte le anticipazioni della quarta puntata - #Màkari #fiction: #tutte - infoitcultura : Màkari, anticipazioni ultima puntata del 29 marzo: come finirà la serie - zazoomblog : Makari quante puntate e quando finisce: ecco quando va in onda l’ultima puntata (Anticipazioni e Trama) - #Makari… - infoitcultura : Makari, trama e anticipazioni terza puntata: cosa accadrà il 22 marzo 2021? - infoitcultura : Màkari: le anticipazioni della terza puntata della nuova fiction di Rai 1, in onda stasera -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari anticipazioni Màkari/ Anticipazioni e diretta 22 marzo: Saverio alle prese con la mafia di Rossella Pastore) MÀKARI/ Anticipazioni ultima puntata 29 marzo: Suleima se ne va? Màkari : un incidente sospetto Inizia la terza puntata di Màkari . Saverio Lamanna e la sua famiglia si ritrovano ...

Màkari la prossima settimana si trasformerà in una Fabbrica delle stelle Un bivio chiave, insomma, non solo per loro due, ma per Màkari come serie, in generale. Fra l'altro Suleima è particolarmente nervosa . Ha una novità che deve comunicare, se possibile ancora più ...

Màkari: le anticipazioni della seconda puntata Panorama di Rossella Pastore)ultima puntata 29 marzo: Suleima se ne va?: un incidente sospetto Inizia la terza puntata di. Saverio Lamanna e la sua famiglia si ritrovano ...Un bivio chiave, insomma, non solo per loro due, ma percome serie, in generale. Fra l'altro Suleima è particolarmente nervosa . Ha una novità che deve comunicare, se possibile ancora più ...