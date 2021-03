Makari: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (Di lunedì 22 marzo 2021) Stasera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Makari, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella terza puntata in onda oggi – 22 marzo 2021 – vedremo l’episodio tratto dal racconto È solo un gioco. La quiete del borgo trapanese è scossa dall’improvvisa morte di Franco, deceduto in un tragico incidente stradale. Il padre di Saverio è sconvolto, perché Franco era suo nipote e dunque cugino del protagonista della serie. Peccato che Saverio sembri non ricordare nulla di Franco, ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Stasera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellain onda oggi – 22 marzo 2021 – vedremo l’episodio tratto dal racconto È solo un gioco. La quiete del borgo trapanese è scossa dall’improvvisa morte di Franco, deceduto in un tragico incidente stradale. Il padre di Saverio è sconvolto, perché Franco era suo nipote e dunque cugino del protagonistaserie. Peccato che Saverio sembri non ricordare nulla di Franco, ...

