Maddox Jolie Pitt «ha testimoniato contro il padre e non vuole più portare il suo cognome»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sembrava solo l’ennesimo gossip l’accusa di violenze domestiche di Angelina Jolie contro Brad Pitt, arrivata a quasi cinque anni dall’annuncio della separazione, così come pure il desiderio di voler coinvolgere i figli portandoli in tribunale, ma l’attrice e regista, come sempre da quando tutto è iniziato (o finito, a seconda dei punti di vista) non è mai stata tanto determinata: il colpo a sorpresa è arrivato nelle ultime ore, quando si è diffusa la notizia che il figlio maggiore della coppia, Maddox, ha testimoniato contro il padre.