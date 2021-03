Madalina Ghenea con Lady Gaga: sarà Sofia Loren nel film su Gucci (Di lunedì 22 marzo 2021) L'attrice e modella rumena è stata scelta da Ridley Scott per indossare i panni della diva italiana L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 22 marzo 2021) L'attrice e modella rumena è stata scelta da Ridley Scott per indossare i panni della diva italiana L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

SpiritoSfranto : MADALINA GHENEA SARÀ SOPHIA LOREN NEL FILM DI GUCCI???? - hasDarkHorse : RT @mr5miiths: Madalina Ghenea as Sophia Loren la ciliegina sulla torta di questo cinepanettone #HouseofGucci - mr5miiths : Madalina Ghenea as Sophia Loren la ciliegina sulla torta di questo cinepanettone #HouseofGucci - gagasapphic : RT @BITCHYFit: Madalina Ghenea è Sophia Loren sul set House Of Gucci con Lady Gaga - SailorGio : Madalina Ghenea nel ruolo di Sophia Loren ( suppongo due minuti di screentime ) per me è un SI -