Ma vaccinare i giovani, quando? (Di lunedì 22 marzo 2021) La seconda e la terza ondata registrano una predominanza di giovani aggrediti dal virus. Un dato da considerare è che 1 caso su 5, ossia quasi il 15% della popolazione ha la variante inglese che come ormai tutti sanno, colpisce di più i ragazzi. La fascia d'età tra i 25 e i 40 anni è tra le più colpite - dato che fino a qualche tempo fa non era presente. In Lombardia le classi sopra la soglia d'allarme rosso di 250 nuovi contagiati per centomila sono quelle tra i 20 e i 69 anni d'età, i 20 - 29enni sono 304 per centomila, i 15-19enni sono invece sopra la soglia dell'ultimo Febbraio. L'allarme arriva anche dagli esperti, Pier Luigi Lopalco professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa, ha già avvertito che i "numeri sono da record soprattutto tra i più giovani, gli anziani invece al momento mostrano un tasso di incidenza più basso, sia ...

