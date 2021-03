Ma quale estate diversa. I virologi fanno nero Speranza. «Senza 500mila vaccinazioni al giorno si mette male» (Di lunedì 22 marzo 2021) estate a rischio. La campagna vaccinale non decolla. Finora la media giornaliera non supera le 200mila somministrazioni. Un trend preoccupante. Come denunciano alcuni infettivologi. Che demoliscono l’ottimismo esibito dal ministro della Salute, Roberto Speranza. I virologi demoliscono l’ottimismo di Speranza “Se non si fanno, da subito, 500mila vaccinazioni al giorno sarà davvero difficile pensare di passare un’estate serena. Anzi“. Così all’adnkronos Antonio Chirianni, ex presidente della Simit, società italiana di malattie infettive e tropicali. Non ci siamo. Il libro dei sogni sfoderato dal governo si scontra con la realtà. L’infettivologo replica alle parole del ministro della Salute Speranza. Che a Domenica In ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)a rischio. La campagna vaccinale non decolla. Finora la media giornaliera non supera le 200mila somministrazioni. Un trend preoccupante. Come denunciano alcuni infettivologi. Che demoliscono l’ottimismo esibito dal ministro della Salute, Roberto. Idemoliscono l’ottimismo di“Se non si, da subito,alsarà davvero difficile pensare di passare un’serena. Anzi“. Così all’adnkronos Antonio Chirianni, ex presidente della Simit, società italiana di malattie infettive e tropicali. Non ci siamo. Il libro dei sogni sfoderato dal governo si scontra con la realtà. L’infettivologo replica alle parole del ministro della Salute. Che a Domenica In ha ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ma quale estate diversa. I virologi fanno nero Speranza. «Senza 500mila vaccinazioni al giorno si mette male»… - Kriss3_0 : @Twittaia1 Non ha detto l' Estate di quale anno? - Starbuck_KT : @suxzap quale estate? - ZombieeeG : @xzaynsmoon Io ho soggiornato a Torre san Giovanni un bel paesino molto attivo d’estate e dal quale in macchina puo… - GianlucaCastro8 : RT @SilviaTeresa14: Sì parla tanto del Green Pass per quest'estate. Ma la domanda è: se fra 4 mesi ci saranno milioni di vaccinati e di gen… -

Ultime Notizie dalla rete : quale estate In Sound Mind si prepara a entrare nella nostra testa ... nel quale è possibile approcciare i nemici in modo più diretto e aggressivo rispetto alla media ...Mind ci permetterà di lasciarsi lambire tramite il rilascio di una nuova demo in arrivo quest'estate, ...

Giornata mondiale dell'acqua, l'appello dell'Ente idrico campano Nella scorsa estate l'Ente Idrico ha lanciato una campagna di comunicazione contro la dispersione ... A dicembre abbiamo adottato il Piano d'Ambito, il cardine sul quale verrà costruito, nel prossimo ...

Che estate sarà? Viaggi all'estero consentiti, ecco dove IL GIORNO Anagrafe rifiuti nel Lazio, dati on line entro l'estate Entro l'estate tutti i dati disponibili sul ciclo dei rifiuti in un clic. Inizierà a breve l'iter per la creazione di una pagina sul sito della Regione Lazio dedicata all'anagrafe pubblica dei rifiuti ...

Pascal's Wager Definitive Edition Recensione: un Soulslike poco ispirato Abbiamo provato Pascal's Wager Definitive Edition, riedizione per PC di un popolare Soulslike uscito inizialmente solo su smartphone e tablet.

... nelè possibile approcciare i nemici in modo più diretto e aggressivo rispetto alla media ...Mind ci permetterà di lasciarsi lambire tramite il rilascio di una nuova demo in arrivo quest', ...Nella scorsal'Ente Idrico ha lanciato una campagna di comunicazione contro la dispersione ... A dicembre abbiamo adottato il Piano d'Ambito, il cardine sulverrà costruito, nel prossimo ...Entro l'estate tutti i dati disponibili sul ciclo dei rifiuti in un clic. Inizierà a breve l'iter per la creazione di una pagina sul sito della Regione Lazio dedicata all'anagrafe pubblica dei rifiuti ...Abbiamo provato Pascal's Wager Definitive Edition, riedizione per PC di un popolare Soulslike uscito inizialmente solo su smartphone e tablet.