M5S Lazio: portiamo avanti lotta per sblocco legge gestione pubblica (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “L’acqua e’ uno dei nostri beni piu’ grandi, un diritto universale e inalienabile che non puo’ e non deve essere sottoposto alle logiche di mercato, per diventare fonte di profitto. Nel Lazio abbiamo uno strumento unico nel panorama nazionale, ovvero la legge 5 del 2014 su ‘Tutela governo e gestione pubblica dell’acqua’ con la quale e’ possibile rendere operativo il Referendum del 2011 con il quale i cittadini italiani si schierarono contro la privatizzazione di una risorsa che, di fatto, appartiene alla comunita’.” “Da sempre, come gruppo consiliare, abbiamo portato avanti la battaglia a difesa dell’acqua pubblica, chiedendo la piena applicazione della legge regionale ed oggi ancora di piu’, saremo a fianco delle nostre assessore alla Regione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “L’acqua e’ uno dei nostri beni piu’ grandi, un diritto universale e inalienabile che non puo’ e non deve essere sottoposto alle logiche di mercato, per diventare fonte di profitto. Nelabbiamo uno strumento unico nel panorama nazionale, ovvero la5 del 2014 su ‘Tutela governo edell’acqua’ con la quale e’ possibile rendere operativo il Referendum del 2011 con il quale i cittadini italiani si schierarono contro la privatizzazione di una risorsa che, di fatto, appartiene alla comunita’.” “Da sempre, come gruppo consiliare, abbiamo portatola battaglia a difesa dell’acqua, chiedendo la piena applicazione dellaregionale ed oggi ancora di piu’, saremo a fianco delle nostre assessore alla Regione ...

Agenparl : SANITÀ: - al_mantellini : RT @nino_pitrone: Gli #AttivistiM5S chiedono le dimissioni di #Lombardi e #Corrado per non aver onorato l'impegno preso coi cittadini che l… - Danae0308 : RT @nino_pitrone: Gli #AttivistiM5S chiedono le dimissioni di #Lombardi e #Corrado per non aver onorato l'impegno preso coi cittadini che l… - fernandella25 : RT @nino_pitrone: Gli #AttivistiM5S chiedono le dimissioni di #Lombardi e #Corrado per non aver onorato l'impegno preso coi cittadini che l… - dangelo_luciana : RT @LaNotiziaTweet: .#M5S in giunta nel #Lazio. Attivisti in rivolta contro la Lombardi e la Corrado. La base boccia l’intesa con Zingarett… -