M5S, Fico “Sì a un percorso comune con il Pd” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il movimento sta rilanciando quei temi da cui è nato: la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, l’innovazione e la lotta alle disuguaglianze. Io sono assolutamemnte ottimista e Giuseppe Conte è una persona fondamentale per il movimento”. Lo dice al Gr1 Rai il presidente della Camera Roberto Fico, riferendosi al M5S.Il neo segretario del Pd Enrico Letta ha parlato di un’alleanza larga, che include anche i Cinque Stelle, e Fico sottolinea: “Credo che si debba senza dubbio ripartire da quanto fatto negli scorsi mesi, ognuno con la sua autonomia ma seguendo un percorso comune, quindi concordo con Letta”.Il decreto Sostegno varato dal Consiglio dei Ministri “è un intervento molto atteso – spiega inoltre la terza carica dello Stato -. Possiamo finalmente spendere i soldi dell’ultimo scostamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il movimento sta rilanciando quei temi da cui è nato: la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, l’innovazione e la lotta alle disuguaglianze. Io sono assolutamemnte ottimista e Giuseppe Conte è una persona fondamentale per il movimento”. Lo dice al Gr1 Rai il presidente della Camera Roberto, riferendosi al M5S.Il neo segretario del Pd Enrico Letta ha parlato di un’alleanza larga, che include anche i Cinque Stelle, esottolinea: “Credo che si debba senza dubbio ripartire da quanto fatto negli scorsi mesi, ognuno con la sua autonomia ma seguendo un, quindi concordo con Letta”.Il decreto Sostegno varato dal Consiglio dei Ministri “è un intervento molto atteso – spiega inoltre la terza carica dello Stato -. Possiamo finalmente spendere i soldi dell’ultimo scostamento ...

