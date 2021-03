L’uomo del giorno del Pd: Marcucci, l’inaffondabile capogruppo che non vuole mollare la poltrona (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi L’uomo della giorno del Pd è il senatore Andrea Marcucci, l’inaffondabile capogruppo del Senato. Marcucci è lucchese di 53 anni, e oggi è un senatore del Pd. È toscano, rampollo di una grande famiglia con interessi nel mondo della farmaceutica (la Kedrion). A 27 anni era già un deputato del Partito Liberale Italiano: “È stato un periodo di grandi entusiasmi giovanili – racconta -la politica allora aveva una qualità diversa”. Nulla di male, ovviamente, ognuno riserva i suoi entusiasmi giovanili a quel che preferisce. Ma Marcucci era, tecnicamente, un sostenitore di una maggioranza del vecchio centrodestra, che allora si chiamava “pentapartito”. Non c’è nulla di male neanche in questo, ovviamente, solo che almeno lui dovrebbe astenersi da citare Enrico Berlinguer, ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggidelladel Pd è il senatore Andreadel Senato.è lucchese di 53 anni, e oggi è un senatore del Pd. È toscano, rampollo di una grande famiglia con interessi nel mondo della farmaceutica (la Kedrion). A 27 anni era già un deputato del Partito Liberale Italiano: “È stato un periodo di grandi entusiasmi giovanili – racconta -la politica allora aveva una qualità diversa”. Nulla di male, ovviamente, ognuno riserva i suoi entusiasmi giovanili a quel che preferisce. Maera, tecnicamente, un sostenitore di una maggioranza del vecchio centrodestra, che allora si chiamava “pentapartito”. Non c’è nulla di male neanche in questo, ovviamente, solo che almeno lui dovrebbe astenersi da citare Enrico Berlinguer, ...

