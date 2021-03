L’Unione europea non è pronta a condividere i vaccini con altri paesi, ha detto Ursula von der Leyen (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Unione europea non distribuirà direttamente i vaccini anti Covid-19 ad altri paesi extra-europei, finché non sarà in grado di vaccinare la sua intera popolazione. Questo è quanto dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al gruppo editoriale tedesco Funke media group. Circa un anno fa la presidente aveva sostenuto la necessità della condivisione dei vaccini, soprattutto con i paesi in via di sviluppo, ma ora sostiene che la terza ondata che sta colpendo l’Europa e i ritardi nelle forniture di AstraZeneca hanno cambiato le condizioni per raggiungere questo obiettivo. L’Europa “non è pronta” a condividere i vaccini finché non ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021)non distribuirà direttamente ianti Covid-19 adextra-europei, finché non sarà in grado di vaccinare la sua intera popolazione. Questo è quanto dichiarato dalla presidente della Commissionevon deral gruppo editoriale tedesco Funke media group. Circa un anno fa la presidente aveva sostenuto la necessità della condivisione dei, soprattutto con iin via di sviluppo, ma ora sostiene che la terza ondata che sta colpendo l’Europa e i ritardi nelle forniture di AstraZeneca hanno cambiato le condizioni per raggiungere questo obiettivo. L’Europa “non è” afinché non ...

