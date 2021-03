Luna Rossa ci riprova: “Non vediamo l’ora di regatare nella prossima America’s Cup”. Il comunicato (Di lunedì 22 marzo 2021) “Non vediamo l’ora di ritornare a regatare sugli AC75 nella prossima edizione dell’America’s Cup“. Con queste parole Luna Rossa, attraverso un comunicato stampa, esprime ufficialmente la propria intenzione di essere protagonista nella Coppa America che verrà. Dopo aver regalato grandissime emozioni nella baia di Auckland, tenendo testa a Team New Zealand nel match che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo, il sodalizio tricolore si rilancia e guarda già al futuro. Il patron Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada, aveva già dichiarato recentemente di volere competere ancora per la conquista della Vecchia Brocca e, dopo qualche giorno di silenzio, la compagine tricolore si ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) “Nondi ritornare asugli AC75edizione dell’Cup“. Con queste parole, attraverso unstampa, esprime ufficialmente la propria intenzione di essere protagonistaCoppa America che verrà. Dopo aver regalato grandissime emozionibaia di Auckland, tenendo testa a Team New Zealand nel match che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo, il sodalizio tricolore si rilancia e guarda già al futuro. Il patron Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada, aveva già dichiarato recentemente di volere competere ancora per la conquista della Vecchia Brocca e, dopo qualche giorno di silenzio, la compagine tricolore si ...

Advertising

Corriere : ?? Luna Rossa ha perso ma è già nella storia: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America - Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - mandvzukic : sognata la luna rossa stanotte - Writer_Caroline : @lunarossa @Prada @Pirelli Luna Rossa per sempre! -