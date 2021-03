Lukaku negativo al tampone, potrà giocare le tre sfide di qualificazione ai Mondiali col Belgio (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ arrivato il via libera dell’ATS di Milano e Romelu Lukaku è partito alla volta del Belgio, per raggiungere i compagni della Nazionale di Ct Roberto Martinez. L’attaccante, dopo essersi sottoposto ai test anti-Covid che hanno avuto esito negativo, si è unito al resto del gruppo, rivela Hln.be, seguendo dunque le norme di sicurezza previste dalla selezione belga. Le regole vigenti nel suo paese di origine permetterebbero al giocatore di disputare le gare di qualificazione per Qatar 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia, in programma rispettivamente per il 24, 27 e 30 marzo. Foto: Twitter personale Lukaku L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ arrivato il via libera dell’ATS di Milano e Romeluè partito alla volta del, per raggiungere i compagni della Nazionale di Ct Roberto Martinez. L’attaccante, dopo essersi sottoposto ai test anti-Covid che hanno avuto esito, si è unito al resto del gruppo, rivela Hln.be, seguendo dunque le norme di sicurezza previste dalla selezione belga. Le regole vigenti nel suo paese di origine permetterebbero al giocatore di disputare le gare diper Qatar 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia, in programma rispettivamente per il 24, 27 e 30 marzo. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

