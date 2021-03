“Lui è famosissimo. E un gran bonazzo”. Bianca Guaccero, che bomba: il flirt segreto svelato in diretta (Di lunedì 22 marzo 2021) Bianca Guaccero conduce con grande entusiasmo e con successo il suo programma ‘Detto Fatto’. Se dal punto di vista professionale si sa praticamente tutto di lei, la quale mette in campo sempre tanta simpatia, bravura e determinazione, sotto il profilo della vita privata c’è sempre stato un gran mistero. Risulta infatti single da diverso tempo e non è mai uscita ufficialmente allo scoperto con uno spasimante. Stavolta però una vera e propria bomba è stata sganciata in diretta televisiva. Proprio nell’appuntamento del 22 marzo della sua trasmissione Rai, l’amico e collega Jonathan Kashanian ha voluto svelare un segreto clamoroso sulla padrona di casa. Il video nel quale l’ex ‘grande Fratello’ annuncia questa incredibile novità è stato pubblicato anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)conduce conde entusiasmo e con successo il suo programma ‘Detto Fatto’. Se dal punto di vista professionale si sa praticamente tutto di lei, la quale mette in campo sempre tanta simpatia, bravura e determinazione, sotto il profilo della vita privata c’è sempre stato unmistero. Risulta infatti single da diverso tempo e non è mai uscita ufficialmente allo scoperto con uno spasimante. Stavolta però una vera e propriaè stata sganciata intelevisiva. Proprio nell’appuntamento del 22 marzo della sua trasmissione Rai, l’amico e collega Jonathan Kashanian ha voluto svelare unclamoroso sulla padrona di casa. Il video nel quale l’ex ‘de Fratello’ annuncia questa incredibile novità è stato pubblicato anche ...

