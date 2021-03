L’Ue impone sanzioni contro la Cina e apre un nuovo fronte tra i paesi occidentali e Pechino (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la prima volta in oltre 30 anni l’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni contro la Cina, aprendo un altro fronte tra i paesi occidentali e Pechino dopo le tensioni al vertice con gli Stati Uniti della scorsa settimana. Oggi i ministri degli Esteri delL’Ue hanno hanno imposto a quattro cittadini e un’entità cinesi misure che prevedono il divieto di ingresso in territorio europeo e il congelamento dei beni per le violazioni dei diritti umani della minoranza musulmana degli uiguri nella provincia nordoccidentale cinese dello Xinjiang. La Cina ha risposto a sua volta imponendo sanzioni a 10 parlamentari ed accademici europei e quattro istituzioni delL’Ue, minacciando ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la prima volta in oltre 30 anni l’Unione Europea ha imposto nuovelando un altrotra idopo le tensioni al vertice con gli Stati Uniti della scorsa settimana. Oggi i ministri degli Esteri delhanno hanno imposto a quattro cittadini e un’entità cinesi misure che prevedono il divieto di ingresso in territorio europeo e il congelamento dei beni per le violazioni dei diritti umani della minoranza musulmana degli uiguri nella provincia nordoccidentale cinese dello Xinjiang. Laha risposto a sua voltandoa 10 parlamentari ed accademici europei e quattro istituzioni del, minacciando ...

