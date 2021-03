Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 21 marzo 2021 (video) (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri, 21 marzo 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo qualche frecciatina sullo stato fisico di Fabio Fazio e un riferimento a Gianni Morandi e Roberto Saviano, entrambi in ospedale (per motivi diversi), si è “giustificata” per una battutina su Abano Terme ripresa dal Corriere del Veneto, che ne dava una connotazione negativa. Lucianina ha parlato di paesini che hanno nomi “equivocabili” (da “Cazzaro” in provincia di Treviso, a “Chiappona” in provincia di Piacenza), per poi passare alle sparate del Presidente americano Joe Biden – che ha dato del killer a Putin -, che sembrava più tranquillo del suo predecessore…e invece sta cercando di scatenare la terza guerra ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri, 21è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo qualche frecciatina sullo stato fisico di Fabio Fazio e un riferimento a Gianni Morandi e Roberto Saviano, entrambi in ospedale (per motivi diversi), si è “giustificata” per una battutina su Abano Terme ripresa dal Corriere del Veneto, che ne dava una connotazione negativa. Lucianina ha parlato di paesini che hanno nomi “equivocabili” (da “Cazzaro” in provincia di Treviso, a “Chiappona” in provincia di Piacenza), per poi passare alle sparate del Presidente americano Joe Biden – che ha dato del killer a Putin -, che sembrava più tranquillo del suo predecessore…e invece sta cercando di scatenare la terza guerra ...

Advertising

SimonBMcD : Io mi chiedo come faccia Luciana Littizzetto a non prendere a sberle Fazio ogni volta che lui la interrompe #CTCF - wildrouche : Assurdo come la Littizzetto abbia la stessa voce della mia prof di matematica delle medie e pure lei si chiama Luciana - bull43may : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL COMICO ???? Scegli il più grande COMICO di tutti i tempi tra: ?? D… - il_brigante07 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL COMICO ???? Scegli il più grande COMICO di tutti i tempi tra: ?? D… - AngelaVillani9 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL COMICO ???? Scegli il più grande COMICO di tutti i tempi tra: ?? D… -