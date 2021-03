Luca Ward si confessa a Verissimo: “Mia figlia ha una malattia rara. Mi sentivo responsabile” (Di lunedì 22 marzo 2021) Luca Ward, ai microfoni di Verissimo con Silvia Toffanin, ha parlato e si è confessato della rara patologia di cui è affetta Luna, la sua terza figlia, nata dalla relazione con l’attrice Giada Desideri. La piccola soffre di sindrome di Marfan, una malattia poco conosciuta, che intacca il tessuto connettivo, gli occhi e gli organi. La malattia della figlia Luna Quando Luca Ward ha scoperto che sua figlia era affetta da questa rara malattia, si è sentito mancare, racconta a Silvia Toffanin: “Per me è stata una mazzata. All’inizio mi sono sentito responsabile, ti senti responsabile quando un bambino nasce con una grave ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021), ai microfoni dicon Silvia Toffanin, ha parlato e si èto dellapatologia di cui è affetta Luna, la sua terza, nata dalla relazione con l’attrice Giada Desideri. La piccola soffre di sindrome di Marfan, unapoco conosciuta, che intacca il tessuto connettivo, gli occhi e gli organi. LadellaLuna Quandoha scoperto che suaera affetta da questa, si è sentito mancare, racconta a Silvia Toffanin: “Per me è stata una mazzata. All’inizio mi sono sentito, ti sentiquando un bambino nasce con una grave ...

Advertising

supergazze : non so se amo di più il film, brandon lee o il doppiaggio di luca ward - infoitcultura : Luca Ward a Verissimo, la malattia rara della figlia: 'Ha la sindrome di Marfan. Io ho reagito malissimo' - infoitcultura : Aleardo Ward: chi era il padre di Luca Ward? età, lavoro, come è morto? - infoitcultura : Verissimo, Luca Ward parla della grave patologia della figlia - infoitcultura : Luca Ward e la malattia della figlia Luna, il doppiatore si confessa: “Mi sono sentito responsabile” -