Lotta Champions League | Juventus | calendario più duro Le romane non hanno margine d’errore

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si accende a dieci giornata dalla fine la corsa per la conquista dei piazzamenti. Dieci giornata dalla fine, ma non per tutte le squadre:-Napoli e Lazio-Torino saranno le partite che faranno maggiore chiarezza circa gli obiettivi delle squadre coinvolte in queste partite, ma anche delle squadre che assisteranno con grande attenzione. Tutte coinvolte, da Milan a Lazio: sei squadre per soli tre posti. Di seguito gli scontri diretti tra le squadre coinvolte in questa: 7 aprile:– Napoli 18 aprile: Atalanta –18 aprile: Napoli – Inter 21 aprile: Roma – Atalanta 21 aprile: Napoli – Lazio 25 aprile: Lazio – Milan 9 maggio:– Milan 12 maggio: Inter – Roma 16 maggio:– Inter 16 maggio: Roma – Lazio 23 maggio: ...