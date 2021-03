Los Angeles: successo delle sale cinematografiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Con tristezza gaurdiamo al mercato estero per quanto riguarda i cinematografico. Il cinema è esploso durante il fine settimana a Los Angeles, secondo i rapporti del settore, con la capitale del botteghino che si è ristabilita al primo posto per un guadagno di 1,05 milioni di dollari venerdì e sabato da 75 sale intervistate.Incredibile. Los Angeles: Quale è stata la differenza con il primo fine settimana? Rispetto al primo fine settimana di riapertura dei cinema di New York, dal 5 al 7 marzo, Los Angeles sta già superando i $ 744.000 che i cinema dei cinque distretti hanno coniato nei primi venerdì e sabato. Il primo fine settimana di New York B.O. finale a $ 1,07 milioni, e L.A. entro la fine di oggi sarà molto più avanti di quel numero. La città degli angeli sta anche battendo il B.O. da $ 611K della Grande ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Con tristezza gaurdiamo al mercato estero per quanto riguarda i cinematografico. Il cinema è esploso durante il fine settimana a Los, secondo i rapporti del settore, con la capitale del botteghino che si è ristabilita al primo posto per un guadagno di 1,05 milioni di dollari venerdì e sabato da 75intervistate.Incredibile. Los: Quale è stata la differenza con il primo fine settimana? Rispetto al primo fine settimana di riapertura dei cinema di New York, dal 5 al 7 marzo, Lossta già superando i $ 744.000 che i cinema dei cinque distretti hanno coniato nei primi venerdì e sabato. Il primo fine settimana di New York B.O. finale a $ 1,07 milioni, e L.A. entro la fine di oggi sarà molto più avanti di quel numero. La città degli angeli sta anche battendo il B.O. da $ 611K della Grande ...

WeCinema : Week end col cinema: agli Oscar® una giuria più inclusiva e per la prima volta anche due registe in ‘cinquina’. Da… - isseaus : @HONEVUS ormai dopo roma posso anche andare a los angeles, nulla mi spaventa - sshepxrdess : comunque a los angeles sono le 9:32... buongiorno @spampistefania mi manchi fatti viva anche oggi mi raccomando <3 - isthemoonlight : Ma voi alloggereste mai per qualche giorno al Cecil Hotel a Los Angeles? - RADIOBRUNO1 : Los Angeles omaggia Ennio Morricone con un festival ad aprile #RadioBruno #EnnioMorricone -