Lombardia, sms fantasma i sindaci portano gli 80enni a vaccinarsi con l'autobus (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri mattina, al centro vaccinale allestito alla Fiera di Cremona, lo scenario era surreale. Medici, infermieri e volontari schierati per iniettare il vaccino e nessuno che si è presentato. Per il ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri mattina, al centro vaccinale allestito alla Fiera di Cremona, lo scenario era surreale. Medici, infermieri e volontari schierati per iniettare il vaccino e nessuno che si è presentato. Per il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - borghi_claudio : A proposito delle polemiche sulla Lombardia, mia mamma, indignata, mi chiede di far sapere che è stata avvisata con… - HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - ivo_tarantino : Vivo a Milano, ho 41 anni, sono sano (????). @mariannaaprile lasciami le chiavi sotto allo zerbino. [Disastro… - FPaffy : In Lombardia neanche un SMS da una lista di numeri riescono ad inviare.... Meno male che le aziende nulla hanno a… -