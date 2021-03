Lombardia, i guai di Aria vengono da lontano. Quando la stazione di appalti informatici finì nel mirino della Corte dei Conti regionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi è sulla bocca di tutti per il caos dei vaccini anti covid, ma la centrale di acquisti della Regione Lombardia, Aria, non è certo nata sotto i migliori auspici. Bensì su invito della Corte dei Conti lombarda che nel 2018 ha messo alle strette la giunta Fontana, rispetto alla gestione di aziende “doppione” come Lombardia Informatica che di fatto si occupava dell’acquisto di apparati informatici Quando già la Regione disponeva di un’altra stazione appaltante, Arca. Secondo i magistrati contabili, infatti, già quattro anni fa Lombardia Informatica non funzionava a dovere. Troppi costi, troppi appalti assegnati senza procedura di gara, troppi dipendenti. Nata essenzialmente per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi è sulla bocca di tutti per il caos dei vaccini anti covid, ma la centrale di acquistiRegione, non è certo nata sotto i migliori auspici. Bensì su invitodeilombarda che nel 2018 ha messo alle strette la giunta Fontana, rispetto alla gestione di aziende “doppione” comeInformatica che di fatto si occupava dell’acquisto di apparatigià la Regione disponeva di un’altraappaltante, Arca. Secondo i magistrati contabili, infatti, già quattro anni faInformatica non funzionava a dovere. Troppi costi, troppiassegnati senza procedura di gara, troppi dipendenti. Nata essenzialmente per ...

