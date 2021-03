Lombardia allo sbando, la "cura" Moratti fa male alla Lega (Di lunedì 22 marzo 2021) Nell’intricata quanto desolante vicenda lombarda l’unica cosa su cui Matteo Salvini e Letizia Moratti sono d’accordo è: chi sbaglia paga. Il punto è individuarlo. Scaricabarile puro, che stavolta mette nel mirino i vertici di Aria, l’azienda regionale che gestisce i servizi informatici. Si va verso il commissariamento del management e l’utilizzo dei servizi di Poste. “Il cda si dimetta o li azzero”, ha messo le mani avanti il governatore Attilio Fontana, resterà solo il direttore generale Lorenzo Gubian, arrivato da pochi mesi. Magra consolazione per una regione che da gennaio a oggi ha visto rotolare due assessori al Welfare, due commissari, due direttori generali, due sistemi di gestione delle prenotazioni, diversi piani vaccinali, senza minimamente intaccare il caos di disservizi, ritardi, code e dosi a rischio spreco, che rende l’ex fiore all’occhiello della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Nell’intricata quanto desolante vicenda lombarda l’unica cosa su cui Matteo Salvini e Letiziasono d’accordo è: chi sbaglia paga. Il punto è individuarlo. Scaricabarile puro, che stavolta mette nel mirino i vertici di Aria, l’azienda regionale che gestisce i servizi informatici. Si va verso il commissariamento del management e l’utilizzo dei servizi di Poste. “Il cda si dimetta o li azzero”, ha messo le mani avanti il governatore Attilio Fontana, resterà solo il direttore generale Lorenzo Gubian, arrivato da pochi mesi. Magra consolazione per una regione che da gennaio a oggi ha visto rotolare due assessori al Welfare, due commissari, due direttori generali, due sistemi di gestione delle prenotazioni, diversi piani vaccinali, senza minimamente intaccare il caos di disservizi, ritardi, code e dosi a rischio spreco, che rende l’ex fiore all’occhiello della ...

