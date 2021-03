Lodovica Comello è la nuova testimonial Nintendo per il videogame di successo Animal Crossing: New Horizons (Di lunedì 22 marzo 2021) Nintendo Italia, forte di numerose campagne iconiche che hanno caratterizzato la sua politica di comunicazione TV e online, torna alla ribalta con una testimonial d’eccezione, la showgirl Lodovica Comello, nuovo volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di console Nintendo Switch e al videogioco di successo Animal Crossing: New Horizons. La conduttrice televisiva è protagonista di un soggetto in cui la vediamo godersi i suoi momenti liberi e di relax insieme a Nintendo Switch Lite, una versione più compatta ed economica dell’iconica console ammiraglia di Nintendo, e il videogame fenomeno dell’ultimo anno, Animal Crossing: New ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 22 marzo 2021)Italia, forte di numerose campagne iconiche che hanno caratterizzato la sua politica di comunicazione TV e online, torna alla ribalta con unad’eccezione, la showgirl, nuovo volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di consoleSwitch e al videogioco di: New. La conduttrice televisiva è protagonista di un soggetto in cui la vediamo godersi i suoi momenti liberi e di relax insieme aSwitch Lite, una versione più compatta ed economica dell’iconica console ammiraglia di, e ilfenomeno dell’ultimo anno,: New ...

Advertising

lodoquepariu : lodovica comello e lali ZOMBIES 3 IS COMING - sheeranvoiice : @blackzmagic Shawn Mendes, Ross Lynch e gli R5, i The Vamps, Lodovica Comello - fatalosah : raga a presentare sanremo 2022 alessandro cattelan e lodovica comello ???????? - wikulinka_ : Ja: One Direction i Lodovica Comello: - ItaliaConAngeT : RT @Vito68122235: Lodovica Comello un talento puro:artista a 360 gradi.Per me l'anno prossimo dovrebbe condurre Sanremo che ne dite?#IGT -