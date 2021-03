Locatelli: “Sogno di vincere l’Europeo. Futuro? Non so se questo sarà il mio ultimo anno al Sassuolo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Manuel Locatelli ha parlato in una lunga intervista nel format ufficiale del Sassuolo “Nero & Verde”: “De Zerbi? Ha avuto un ruolo fondamentale per me, mi ha cambiato, mi ha fatto giocare, ma mi ha anche dato delle delusioni, abbiamo liticato, ma ha sempre creduto in me. Mi sempre dato l’idea di avere fiducia e mi ha voluto lui, per me è stato fondamentale. In questo modo sai che anche quando non giochi bene hai la fiducia del mister”. Come è stato il momento in cui hai saputo della convocazione in Nazionale?“Ero sul divano con la mia ragazza e insieme ad altri amici. Non appena ho letto della convocazione non ho trattenuto le lacrime. È stata una liberazione, una cosa che sognavo fin da bambino. Avevo fatto un bel campionato ma ho imparato a non dare nulla per scontato, era una cosa che sognavo veramente tanto, mi dicevano che ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Manuelha parlato in una lunga intervista nel format ufficiale del“Nero & Verde”: “De Zerbi? Ha avuto un ruolo fondamentale per me, mi ha cambiato, mi ha fatto giocare, ma mi ha anche dato delle delusioni, abbiamo liticato, ma ha sempre creduto in me. Mi sempre dato l’idea di avere fiducia e mi ha voluto lui, per me è stato fondamentale. Inmodo sai che anche quando non giochi bene hai la fiducia del mister”. Come è stato il momento in cui hai saputo della convocazione in Nazionale?“Ero sul divano con la mia ragazza e insieme ad altri amici. Non appena ho letto della convocazione non ho trattenuto le lacrime. È stata una liberazione, una cosa che sognavo fin da bambino. Avevo fatto un bel campionato ma ho imparato a non dare nulla per scontato, era una cosa che sognavo veramente tanto, mi dicevano che ...

Advertising

Mediagol : #Sassuolo, Locatelli: 'Sogno di vincere l'Europeo. De Zerbi? Fondamentale per la mia crescita' - izanxtvs : Siccome mi sono svegliata prima della lezione di cinese, e mi sono riaddormentata dopo aver finito la lezione ho so… - SciabolataFFP : Chissà se in Portogallo c'è gente, come capitato qui in Italia ad esempio a Locatelli, che lo accuserà per quel pia… - Jeky655321 : @andrelapegna Pogba Camavinga Gravenberch Locatelli Fagioli Bentancur tra sogno e realtà - Freddyascott : Naturalmente sara’ in sogno... contratto rinnovati a 43 enni, Locatelli con la signora in giallo nell’iPad, e nn oso immaginare ancora cosa. -