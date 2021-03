Live Non è La D’Urso, Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style per il viaggio in Sardegna: “Odioso”. Lui: “Ho fatto quello che si poteva fare” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ho fatto quello che si poteva fare”. Federico Fashion Style si difende così dagli attacchi di Vladimir Luxuria nell’ultima puntata Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 21 marzo. Nel mirino è finito infatti il recente viaggio di lavoro del parrucchiere dei vip in Sardegna, regione che fino a poche ore fa era in fascia bianca, con i locali e ristoranti aperti anche la sera. “Non è che fanno una regione bianca per fare in modo che una persona che non può cenare alle otto di sera, nel Lazio, si fa il tampone e va a cenare in Sardegna. fare queste cose significa prendere in giro chi non può avere questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Hoche si”.si difende così dagli attacchi dinell’ultima puntata– Non è laandata in onda domenica 21 marzo. Nel mirino è finito infatti il recentedi lavoro del parrucchiere dei vip in, regione che fino a poche ore fa era in fascia bianca, con i locali e ristoranti aperti anche la sera. “Non è che fanno una regione bianca perin modo che una persona che non può cenare alle otto di sera, nel Lazio, si fa il tampone e va a cenare inqueste cose significa prendere in giro chi non può avere questo ...

