Live-Non è la d'Urso, Pierpaolo Pretelli: "Non ho ancora presentato Giulia alla mia famiglia, Fariba all'Isola dei Famosi..." (Di lunedì 22 marzo 2021) La rivelazione di Pierpaolo a Live-Non è la d'Urso sul rapporto con la famiglia e sulla partecipazione di Fariba all'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 marzo 2021) La rivelazione di-Non è la d'sul rapporto con lae sulla partecipazione diall'dei

Advertising

chetempochefa : 'Magari faccio due palleggi, mai dire mai Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype Non ti servono i program… - chetempochefa : 'Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify Riapriamo gli stadi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - bellicapelli15 : Live non è la d’Urso, testimonianza su Akash Kumar e i suoi occhi che sarebbero “ritoccati chirurgicamente”… - maccario_marta : RT @macosaneSSSai_: Queste sono le mie reazioni e non ho guardato pier al live #gregorelli -