Live – Non è la D’Urso, i video della puntata di domenica 21 marzo su Canale 5 da Dayane Mello agli occhi di Akash (Di lunedì 22 marzo 2021) Live – Non è la D’Urso, i video della puntata in onda domenica 21 marzo 2021 alle 21:20 su Canale 5. domenica 21 marzo 2021 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento con “Live – Non è la D’Urso“. Il programma di prima serata di Barbara D’Urso ha snocciolato fatti di cronaca della settimana, fatti di gossip della settimana e le vite private di personalità che fanno parte di questo micromondo. L’appuntamento con la nuova puntata è intorno alle 21:20 sempre su Canale 5. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 marzo 2021)– Non è la, iin onda212021 alle 21:20 su5.212021 su5, è andato in onda un nuovo appuntamento con “– Non è la“. Il programma di prima serata di Barbaraha snocciolato fatti di cronacasettimana, fatti di gossipsettimana e le vite private di personalità che fanno parte di questo micromondo. L’appuntamento con la nuovaè intorno alle 21:20 sempre su5. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbaraha ...

Advertising

chetempochefa : 'Magari faccio due palleggi, mai dire mai Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype Non ti servono i program… - acmilan : ?? 37' Altra grande chance per le rossonere: Giacinti scatta sul filo del fuorigioco, conclude di destro ma la pall… - chetempochefa : 'Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify Riapriamo gli stadi… - elisaaberetti : @elisatrebeschi prima live di han della mia vita in cui non dormo. amen. - YUNHO__SEOKJIN : la live di yunho alle 4 del pomeriggio proprio oggi che forse non sono a casa mi ammazzo ve lo dico -