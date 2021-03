LIVE Non è La D’Urso, Federico Fashion Style sotto accusa: in Sardegna a lavorare o a far shopping? (Di lunedì 22 marzo 2021) Anche Federico Fashion Style è diventato uno dei volti fissi di LIVE Non è La D’Urso nel segmento dedicato alle polemiche legate ai social network. Questa volta Barbara D’Urso e la redazione del programma domenicale di Canale Cinque hanno voluto documentare la fuga lavorativa che a detto sua Federico Fashion Style avrebbe fatto negli ultimi giorni, raggiungendo la regione Sardegna; il caso vuole che la Sardegna era l’unica regione bianca nel criterio di valutazione dei rischi rispetto alle restrizioni anti-Covid. In questa penultima puntata di stagione di LIVE Non è La D’Urso, quindi, abbiamo visto Federico Fashion ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancheè diventato uno dei volti fissi diNon è Lanel segmento dedicato alle polemiche legate ai social network. Questa volta Barbarae la redazione del programma domenicale di Canale Cinque hanno voluto documentare la fuga lavorativa che a detto suaavrebbe fatto negli ultimi giorni, raggiungendo la regione; il caso vuole che laera l’unica regione bianca nel criterio di valutazione dei rischi rispetto alle restrizioni anti-Covid. In questa penultima puntata di stagione diNon è La, quindi, abbiamo visto...

