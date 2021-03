Live | Dayane Mello su Rosalinda | “Ci guarderemo negli occhi ma adesso non è il momento”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di– Non è la d’Urso.è tornata in televisione dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 ed ha affrontato le cinque sfere. Tra i tanti argomenti affrontati dalla bellissima modella ovviamente è stato impossibile non proporle il tastoCannavò che è stata ospite anche prima di lei da Barbara parlando del rapporto con. Quali sono oggi i rapporti tra lei ea venti giorni dalla fine del reality di Canale 5? “Conabbiamo fatto un percorso molto bello dove ci siamo prese agli, al primo sguardo. L’ho scelta, ho visto una brava ragazza. E’ una brava ragazzaperò le ho fatto capire subito che per me era un lavoro” ha ...