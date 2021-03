L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi sarà il secondo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti? Al televoto sono finiti due della squadra dei Rafinados, ovvero il modello Akash Kumar e la showgirl Angela Melillo. I due nominati di questa puntata: Angela vs Akash!#Isola pic.twitter.com/FwLnht2PIH — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021 I due sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? I sondaggi ne sono certi: ad avere la peggio sarà Akash Kumar. Il televoto è eliminatorio, ma l’eliminato non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia, ovvero Parasite Island dove vivono attualmente ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021) Chiil secondodedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti? Al televoto sono finiti due della squadra dei Rafinados, ovvero il modello Akash Kumar e la showgirl Angela Melillo. I due nominati di questa puntata: Angela vs Akash!#Isola pic.twitter.com/FwLnht2PIH —dei(@IsolaDei) March 19, 2021 I due sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? Ine sono certi: ad avere la peggioAkash Kumar. Il televoto èrio, ma l’non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia, ovvero Parasite Island dove vivono attualmente ...

