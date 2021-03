L’Isola dei famosi 2021, Elettra Lamborghini negativa al Covid-19: il post di sfogo (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo aver partecipato alle prime due puntate de L’Isola dei famosi 2021 in collegamento da casa, mentre era in isolamento domiciliare per via della sua positività al Covid-19, Elettra Lamborghini si è immunizzata dal virus e può cominciare nel vero senso il suo reality honduregno. A renderlo noto è la stessa ereditiera, la quale, quindi, potrà coprire il ruolo di opinionista per il quale è ingaggiata nel gioco condotto da Ilary Blasi. L’occasione della rivelazione è un lungo post che Elettra ha condiviso a mezzo social, che la immortala con le curve in bella vista in un mini completo intimo, che intanto fa discutere e di cui vi parliamo qui di seguito. L’Isola dei famosi 2021, Elettra ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo aver partecipato alle prime due puntate dedeiin collegamento da casa, mentre era in isolamento domiciliare per via della sua positività al-19,si è immunizzata dal virus e può cominciare nel vero senso il suo reality honduregno. A renderlo noto è la stessa ereditiera, la quale, quindi, potrà coprire il ruolo di opinionista per il quale è ingaggiata nel gioco condotto da Ilary Blasi. L’occasione della rivelazione è un lungocheha condiviso a mezzo social, che la immortala con le curve in bella vista in un mini completo intimo, che intanto fa discutere e di cui vi parliamo qui di seguito.dei...

