L’Isola dei Famosi 2021, anticipazioni puntata lunedì 22 marzo su Canale 5 (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata di lunedì 22 marzo 2021 su Canale 5. lunedì 22 marzo 2021 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata delL’Isola dei Famosi, continuando quindi la sua corsa verso la finale prevista a maggio. L’edizione 2021 del programma di Canale 5 è condotta da Ilary Blasi, con Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato dall’Honduras. L’appuntamento è per le 21:40 circa su Canale 5. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di talk social ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 marzo 2021)deidelladi22su5.22su5 andrà in onda una nuovadeldei, continuando quindi la sua corsa verso la finale prevista a maggio. L’edizionedel programma di5 è condotta da Ilary Blasi, con Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato dall’Honduras. L’appuntamento è per le 21:40 circa su5. Gli opinionisti in studio per commentare avventure e disavventure dei naufraghi sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (che avrà anche una sorta di talk social ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - zorzando2554 : RT @IsolaDeiFamosi: Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su @Medi… - missdoubtfire_ : RT @daddydalbert: Se non segue il gf vip, l’isola dei merdosi, amici e paso adelante è quello giusto -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Top 30 migliori Rete Ortopedica Singola del 2021: recensione e funzionalità intelligenti Rapubblica