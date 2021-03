L’incontro ravvicinato col lupo sui Monti Sibillini | l’animale è incuriosito dall’uomo – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato scorso, Urbano Barelli, ex vicesindaco al Comune di Perugia e grande appassionato di montagna, si trovava per un’escursione sulle vette che più ama, i, quando ha avvistato un. “Quando te lo trovi davanti, a circa 150 metri, provi subito un senso di stupore e curiosità, poi avverti un po’ di preoccupazione“, ha raccontato Barelli. Il, come si vede anche dai, guarda più volte in direzione di Barelli, fino a quando decide di risalire il crinale e scendere sull’altro versante della montagna. È a quel punto che l’ex vicesindaco decide di tornare indietro e riconquistare il borgo terremotato di Castelluccio. “La preoccupazione – sottolinea ancora Barelli – era legata anche alla situazione fisica del, che era particolarmente magro e quindi ho ...