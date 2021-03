L’incompiuta veneta del dg di Aria: in estate promosse l’app alternativa che bloccò Immuni nella Regione di Zaia. Risultato? Mai attivata (Di lunedì 22 marzo 2021) Un fantasma insegue Lorenzo Gubian, l’ingegnere friulano cinquantenne che si trova ora proiettato ai vertici di Aria, l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia, dopo l’azzeramento dei vertici per il caos-vaccini. Laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, Gubian è stato protagonista della gestione elettronica della sanità veneta fino alla fine della scorsa estate, quando è passato ad Aria. Nel 2016 era diventato direttore generale del Consorzio Arsenàl.IT, il Centro Veneto di Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale. Ma qual è L’incompiuta con cui Gubian deve suo malgrado confrontarsi, anche se non è più in Veneto? Si tratta del sistema di monitoraggio dei contagi e dei contatti prima della sanità nazionale, poi di quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Un fantasma insegue Lorenzo Gubian, l’ingegnere friulano cinquantenne che si trova ora proiettato ai vertici di, l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti dellaLombardia, dopo l’azzeramento dei vertici per il caos-vaccini. Laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, Gubian è stato protagonista della gestione elettronica della sanitàfino alla fine della scorsa, quando è passato ad. Nel 2016 era diventato direttore generale del Consorzio Arsenàl.IT, il Centro Veneto di Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale. Ma qual ècon cui Gubian deve suo malgrado confrontarsi, anche se non è più in Veneto? Si tratta del sistema di monitoraggio dei contagi e dei contatti prima della sanità nazionale, poi di quella ...

