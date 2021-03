Lidia Beccaria Rolfi, il dovere della testimonianza e la ricerca della vita (Di lunedì 22 marzo 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio in cui parleremo di Resistenza, lager e ritorno alla vita. Abbiamo dedicato questa puntata ad una donna che non ha mai smesso di rendere la sua testimonianza sulla terribile esperienza vissuta. Abbiamo dedicato questa puntata a Lidia Beccaria Rolfi Lidia Beccaria Rolfi e l’orrore di i Ravensbrück Il dramma di Lidia Beccaria Rolfi iniziò il 13 aprile 1944. Un anno prima la Rolfi era entrata attivamente nella Resistenza come staffetta partigiana con il nome di maestrina Rossana. Un nome che richiamava il fatto che lei fosse effettivamente una maestra elementare. Dopo l’arresto da parte dei fascisti venne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio in cui parleremo di Resistenza, lager e ritorno alla. Abbiamo dedicato questa puntata ad una donna che non ha mai smesso di rendere la suasulla terribile esperienza vissuta. Abbiamo dedicato questa puntata ae l’orrore di i Ravensbrück Il dramma diiniziò il 13 aprile 1944. Un anno prima laera entrata attivamente nella Resistenza come staffetta partigiana con il nome di maestrina Rossana. Un nome che richiamava il fatto che lei fosse effettivamente una maestra elementare. Dopo l’arresto da parte dei fascisti venne ...

