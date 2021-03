Lettere d’Amore | l’ultimo film di Jane Fonda?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Stanley & Iris, in italiano, è unromantico del 1990 con protagonistie Robert De Niro. Liberamente ispirato al romanzo Union Street di Pat Barker, racconta del lento innamoramento tra l’introverso e analfabeta Stanley e la vedova Iris. Spronandosi l’uno con l’altra, i due riusciranno le proprie difficoltà personali e a far trionfare l’amore? Perché il titolo? Forse intitolare uncon il nome dei due protagonisti sembrava troppo scontato ai traduttori italiani, che invece decisero di optare per. E probabilmente ci abbiamo anche visto giusto questa volta.infatti si riferisce solamente in ...