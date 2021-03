Lettera al ministro Speranza: è ora di commissariare la Sanità lombarda (Di lunedì 22 marzo 2021) Egregio ministro Speranza, qualche giorno fa, nel corso di una trasmissione televisiva, ho detto che al suo posto avrei commissariato la Sanità lombarda fin dalle prime settimane della crisi pandemica. Questo perché già all’inizio dello scorso anno era purtroppo apparso chiaro come la questione fosse sfuggita di mano. Dodici mesi dopo, i numerosi avvicendamenti a Palazzo Lombardia e gli scarsi risultati pratici confermano – a mio modesto parere – la necessità di un intervento straordinario dello Stato, perché la cronaca quotidiana ci fornisce un quadro di drammatico e perenne allarme. Avendo io stesso un’esperienza amministrativa (seppure con gradi di responsabilità enormemente inferiori al suo), so bene che criticare è facile, mentre molto più complesso è fare delle scelte sul campo. Anche per questo mi pare corretto ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Egregio, qualche giorno fa, nel corso di una trasmissione televisiva, ho detto che al suo posto avrei commissariato lafin dalle prime settimane della crisi pandemica. Questo perché già all’inizio dello scorso anno era purtroppo apparso chiaro come la questione fosse sfuggita di mano. Dodici mesi dopo, i numerosi avvicendamenti a Palazzo Lombardia e gli scarsi risultati pratici confermano – a mio modesto parere – la necessità di un intervento straordinario dello Stato, perché la cronaca quotidiana ci fornisce un quadro di drammatico e perenne allarme. Avendo io stesso un’esperienza amministrativa (seppure con gradi di responsabilità enormemente inferiori al suo), so bene che criticare è facile, mentre molto più complesso è fare delle scelte sul campo. Anche per questo mi pare corretto ...

Advertising

RedazioneTvcity : Maresca: 'Teatrino della beffa'. Lettera di una cittadina al Ministro - - BizziSimone : RT @CIRFcommunity: Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, CIRF ha inviato una lettera al Ministro della Transizione Ecologi… - CIRFcommunity : Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, CIRF ha inviato una lettera al Ministro della Transizione Ec… - 1FABIUS : RT @forti_chico: #nonPerderei altro tempo, Ministro @luigidimaio, a rimpatriare #Chicoforti che 1 mese fa le ha scritto una lettera di stim… - ascuttari : Oggi su @sole24ore mio breve commento sul documento del CoDAU che descrive cosa serve in conreto per rendere più mo… -