"Letta rianima il Pd". Mentana, botto improvviso nei sondaggi: ma la Lega è lontana (e la Meloni...) (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ogni lunedì non può mancare il sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Le intenzioni di voto degli italiani aggiornate a lunedì 22 marzo riservano alcune sorprese significative rispetto alla scorsa settimana: la Lega di Matteo Salvini si è confermata come sempre il primo partito con il 24,2 per cento dei consensi, anche se in sette giorni ha accusato una flessione di 0,9 punti. Niente di particolarmente preoccupante, dato che il Carroccio conserva sempre un distacco importante con gli altri partiti ed è abituato al sali-scendi nei sondaggi in questo particolare momento storico. Alle sue spalle il Pd ha battuto finalmente un colpo, anche se si è confermato ancora lontano dal 20 per cento: l'addio di Nicola Zingaretti - che aveva accusato i compagni di essere dei poltronari senza alcuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ogni lunedì non può mancare ilo Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico. Le intenzioni di voto degli italiani aggiornate a lunedì 22 marzo riservano alcune sorprese significative rispetto alla scorsa settimana: ladi Matteo Salvini si è confermata come sempre il primo partito con il 24,2 per cento dei consensi, anche se in sette giorni ha accusato una flessione di 0,9 punti. Niente di particolarmente preoccupante, dato che il Carroccio conserva sempre un distacco importante con gli altri partiti ed è abituato al sali-scendi neiin questo particolare momento storico. Alle sue spalle il Pd ha battuto finalmente un colpo, anche se si è confermato ancora lontano dal 20 per cento: l'addio di Nicola Zingaretti - che aveva accusato i compagni di essere dei poltronari senza alcuna ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta rianima La segreteria Pd con il Cencelli, così Letta rianima le correnti Al di là dei nomi, comunque, l'operazione che sta mettendo in atto Letta è molto sottile. In pratica, finge di non tenere conto delle correnti e cerca di far passare il messaggio di un Pd che parte ...

Quella nera profezia su Letta: "Ecco quali voti può rubare..." L'effetto Letta rianima l'operazione maggioritaria. Con la possibilità di conquistare voti soprattutto al centro. Strappandoli in particolare ai due 'ex', Matteo Renzi a Carlo Calenda , per provare, da questa ...

