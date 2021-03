Letta: Lega caricatura della politica Salvini: priorità del Pd è insultarmi (Di lunedì 22 marzo 2021) "Per la Lega le priorità sono la salute e il lavoro degli Italiani, spiace che per il Pd vengano prima lo Ius Soli e l’insulto quotidiano a Salvini...". Con queste parole il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sugli attacchi quotidiani da parte del... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 marzo 2021) "Per lalesono la salute e il lavoro degli Italiani, spiace che per il Pd vengano prima lo Ius Soli e l’insulto quotidiano a...". Con queste parole il segretario, Matteo, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sugli attacchi quotidiani da parte del... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Rinaldi_euro : Nuovi mestieri: per Enrico Letta c'è l'anti Salvini. Con toppe clamorose - matteosalvinimi : #Salvini: La proposta del segretario Pd Letta su #IusSoli? Mi è sembrata una provocazione nei confronti di Draghi,… - Rinaldi_euro : Il parigino Letta come apre bocca attacca la #Lega! Ma uno straccio di programma oltre allo #iussoli per un #PD… - Anto202016 : RT @francesco088661: Si nota un NERVOSISMO crescente nella COMPAGINE SINISTROIDE del Governo Draghi.LETTA ha iniziato la sua carriera di se… - francesco088661 : RT @francesco088661: Si nota un NERVOSISMO crescente nella COMPAGINE SINISTROIDE del Governo Draghi.LETTA ha iniziato la sua carriera di se… -