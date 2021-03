Letta | «Ho molto apprezzato la telefonata della Meloni Le istituzioni si riformano insieme»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Donne, giovani, sviluppo sostenibile. Le polemiche seguite al suo discorso come nuovo leader del Pd costringono Enricoad aggiustare un po’ il tiro. In quell’occasione, infatti, aveva messo in cima alle sue priorità lo Ius soli, per accorciare i tempi per ottenere la cittadinanza da parte degli immigrati. Nell’intervista al Tirreno, pubblicata integralmente dalla Stampa non ne fa menzione. Al netto di questo, tuttavia, resta lo spaesamento prodotto dal capo di un partito che dà l’idea di non aver afferrato fino in fondo la profonditàcrisi che vive l’Italia. Apposta annuncia come una rivoluzione il benservito ai due capigruppo (ex-renziani) Del Rio (Camera) e Marcucci (Senato) per fare posto a due donne.intervistato dalla Stampa Purtroppo per lui (e per noi) a risolvere i problemi dell’Italia non sarà il criterio ...