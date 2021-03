L’Eredità per l’Italia: torna la gara benefica tra Campioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Flavio Insinna In occasione del periodo pasquale, a partire da mercoledì 24 marzo, tutti i giorni alle 18.45 su Rai1, “L’Eredità” propone un ciclo di trasmissioni dedicate alle Onlus: “L’Eredità per l’Italia”. Con l’accordo e il sostegno della Rai e nell’assoluto rispetto delle regole di sicurezza, il popolare programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna torna con il marchio che già aveva proposto l’anno scorso. Lo scopo fondamentale sarà quello di offrire un contributo di solidarietà alle Organizzazioni di utilità sociale che operano per aiutare chi si trova in difficoltà economiche. Le trasmissioni di questo ciclo saranno quindi organizzate in una serie di “tornei”, ognuno dei quali avrà come riferimento una diversa Onlus e nei quali Campioni delle passate stagioni si affronteranno per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Flavio Insinna In occasione del periodo pasquale, a partire da mercoledì 24 marzo, tutti i giorni alle 18.45 su Rai1, “” propone un ciclo di trasmissioni dedicate alle Onlus: “per”. Con l’accordo e il sostegno della Rai e nell’assoluto rispetto delle regole di sicurezza, il popolare programma di Rai1 condotto da Flavio Insinnacon il marchio che già aveva proposto l’anno scorso. Lo scopo fondamentale sarà quello di offrire un contributo di solidarietà alle Organizzazioni di utilità sociale che operano per aiutare chi si trova in difficoltà economiche. Le trasmissioni di questo ciclo saranno quindi organizzate in una serie di “tornei”, ognuno dei quali avrà come riferimento una diversa Onlus e nei qualidelle passate stagioni si affronteranno per ...

