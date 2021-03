Leonor di Spagna | prove da regina | il primo impegno ufficiale senza papà Felipe VI e mamma Letizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) La quindicenne Leonor di Spagna sta per segnare una nuova pietra miliare nel suo futuro da regina. Il 24 marzo la principessa delle Asturie presiederà da sola, senza papà Felipe VI e mamma Letizia Ortiz, il trentesimo anniversario dell’«Instituto Cervantes». L’erede al trono svolgerà il suo primo impegno ufficiale senza i genitori «a nome di Sua Maestà il Re», come recita il comunicato della Zarzuela. La principessa, per l’occasione, «farà un tour nelle strutture dell’Istituto Cervantes», dove «avrà l’opportunità di conoscere i progetti di digitalizzazione» dell’istituzione culturale pubblica e in più «potrà visitare una mostra con un campione di eccezionali opere letterarie nelle diverse lingue ufficiali spagnole».

lau67to : Il primo atto ufficiale da sola di Leonor di Spagna, il 24 marzo all'Instituto Cervantes.

