Leone Lucia Ferragni | compleanno tra supereroi e regali costosi

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Faccio la valigia per l’ospedale così magari la bimba decide di nascere”, scrive Chiaraa notte inoltrata, mentre è intenta a preparare camicie da notte per lei e completini per la piccola in arrivo. L’influencer, giunta alla 39esima settimana di gravidanza, è decisamente pronta ad abbracciare BabyV (il nome è ancora un mistero) e, in questi giorni, ha chiesto consiglio alle follower sull’induzione e altri dettagli sul parto di un secondo figlio. Top secret il nome della struttura dove Chiara darà alla luce la sua secondogenita ma di certo, con quel borsone rosa fluo di Louis Vuitton non passerà inosservata. Il party con “Fiaderman” & co. Sono settimane di tranquillità quelle che sta trascorrendo Chiaranel suo attico milanese, insieme al marito Fedez e al figlio. E’ proprio il cucciolo di casa, che fra ...