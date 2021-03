Lega Pro, incontro tra gli arbitri e i club: le parole di Francesco Ghirelli e Alfredo Trentalange (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è tenuto oggi da remoto l'incontro tra la CAN C e i club.Un incontro a cui hanno partecipato Alfredo Trentalange, presidente AIA, Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Emanuele Paolucci, segretario generale Lega Pro, Antonio Damato, designatore CAN C e gli arbitri. Il confronto è stato esteso oltre che ai presidenti anche ai capitani, agli allenatori, ai segretari, ai team manager, ai direttori e ai collaboratori dell'area tecnica.La giornata - si legge in una nota - si è aperta con il saluto istituzionale di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ed è poi proseguita con la consegna da remoto del Premio Stefano Farina 2020-2021 a Maurizio Ciampi. E’ il riconoscimento a dirigenti sportivi AIA e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è tenuto oggi da remoto l'tra la CAN C e i.Una cui hanno partecipato, presidente AIA,, presidentePro, Emanuele Paolucci, segretario generalePro, Antonio Damato, designatore CAN C e gli. Il confronto è stato esteso oltre che ai presidenti anche ai capitani, agli allenatori, ai segretari, ai team manager, ai direttori e ai collaboratori dell'area tecnica.La giornata - si legge in una nota - si è aperta con il saluto istituzionale di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ed è poi proseguita con la consegna da remoto del Premio Stefano Farina 2020-2021 a Maurizio Ciampi. E’ il riconoscimento a dirigenti sportivi AIA e ...

