L' efficacia arriva al 96% dopo 7 giorni dalla somministrazione

(Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo uno studio del Policlinico di Bari, il vaccino anti-Covid Pfizer non è solo efficace contro la malattia ma anche contro l'infezione. Vaccino Pfizer, studio Policlinico Bari: “Efficace contro infezione” su Notizie.it.

Funziona contro la malattia e anche contro l'infezione . Il vaccino anti Covid Pfizer 'è efficace non solo nei confronti della malattia, ma anche contro l'infezione', e la suaal 96% a 7 giorni dalla seconda dose'. È quanto emerge da uno studio svolto dal Policlinico di Bari sugli operatori sanitari vaccinati e che, secondo il protocollo interno dell'...A sette giorni dalla seconda dose, l'al 96%. 'Le evidenze disponibili consentono di sottolineare l'assolutae sicurezza del vaccino Covid e il ruolo della vaccinazione ...Funziona contro la malattia e anche contro l'infezione. Il vaccino anti Covid Pfizer «è efficace non solo nei confronti della malattia, ma anche contro l'infezione», ...L'Ungheria è il quarto paese nel mondo e il primo in Europa ad approvare il vaccino sviluppato dall'azienda farmaceutica cinese di Tianjin ...