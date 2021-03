Advertising

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Leclerc - #Sainz già in sintonia: ecco perché la #Ferrari può guadagnarci - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, #Alesi: “#Sainz mi ricorda #Prost” - EstebBeltramino : Leclerc-Sainz già in sintonia: ecco perché la Ferrari può guadagnarci #motori #automobilismo - Gazzetta_it : #Leclerc - #Sainz già in sintonia: ecco perché la #Ferrari può guadagnarci - Gazzetta_it : Intervista a # Alesi: 'Rossa sul velluto: i ‘Carletti’ la coppia del mondo più bella' -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc Sainz

La Gazzetta dello Sport

"Macché troppo giovani, quando penso a Charlese Carlosmi viene in mente la canzone di Celentano "Siamo la coppia più bella del mondo". Jean Alesi, il più ferrarista degli ex ferraristi, non ha nessuna cautela quando parla della ...Per aprire un nuovo ciclo, la Ferrari ha deciso di cambiare filosofia. Era abituata a ingaggiare campioni già affermati, invece ora prova a costruirseli in casa. La storia di Charles, cresciuto nel vivaio Academy di Maranello, è il risultato di questa svolta epocale. Eppure, basta andare alle radici della Scuderia per trovare il seme del cambiamento. Era stato il grande ...Per la prima volta da sei anni il Mondiale di F1 che s’inizierà domenica prossima con il GP del Bahrain non si presenta, almeno sulla carta, con la Mercedes con il ruolo di ...Secondo Jean Alesi, Sainz in questi anni è anche cresciuto molto e lo ha fatto nel modo giusto, senza mai lamentarsi e badando al sodo ...