Leasys - Lofferta CarCloud cresce con sportive e citycar

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 marzo 2021) Salgono a 10 i pacchetti di, mentre a un anno e mezzo dal lancio gli iscritti raggiungono quota 15.000. Continua la crescita del primo servizio di abbonamento all'auto in Italia, attivabile con un voucher di Amazon e rinnovabile ogni mese, senza vincoli. Per, captive del gruppo FCA e ora brand Stellantis, si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie alla semplicità della formula, dalla flessibilità dell'abbonamento mensile, gestibile completamente online, e dall'ampia varietà dei veicoli e dei pacchetti disponibili. Tra le ultime formule realizzate, spicca quella che punta sulla sportivià e sullo stile made in Italy:Stelvio & Giulia Quadrifoglio (modelli da oltre 500 CV ciascuna, a 1.599 euro al mese, mentre i modelli normali erano già disponibili con ...