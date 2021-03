Le relazioni difettose – Sono l’amante del mio ex marito, come uscirne? (Di lunedì 22 marzo 2021) Essere l’amante del proprio ex marito. Perché lui c’è e non c’è. Ma tu dove sei, e che cosa vuoi davvero? Ciao, Sono 9 anni che io e il mio ex marito ci siamo lasciati, ma Sono anche 9 anni che ci frequentiamo di nascosto. Perché? Anche quando lui ha avuto una relazione con una più giovane di lui per ben 5 anni. Io ho 44 anni, lui 48, due figli 18 e 13 anni. Viviamo a 20km di distanza perché io 3 anni fa ho lasciato la sua casa per mia scelta. Viene da una famiglia matriarcale, molto all’antica, è molto succube della sua famiglia di origine. Lui dimostra molto il suo attaccamento a me, a fatti e non a parole, ha sempre un freno quando facciamo due passi avanti ne fa uno indietro. Ci vediamo da mesi poiché abbiamo pause, l’ultima è ora e sembrava fosse davvero la volta buona, fiducia ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Esseredel proprio ex. Perché lui c’è e non c’è. Ma tu dove sei, e che cosa vuoi davvero? Ciao,9 anni che io e il mio exci siamo lasciati, maanche 9 anni che ci frequentiamo di nascosto. Perché? Anche quando lui ha avuto una relazione con una più giovane di lui per ben 5 anni. Io ho 44 anni, lui 48, due figli 18 e 13 anni. Viviamo a 20km di distanza perché io 3 anni fa ho lasciato la sua casa per mia scelta. Viene da una famiglia matriarcale, molto all’antica, è molto succube della sua famiglia di origine. Lui dimostra molto il suo attaccamento a me, a fatti e non a parole, ha sempre un freno quando facciamo due passi avanti ne fa uno indietro. Ci vediamo da mesi poiché abbiamo pause, l’ultima è ora e sembrava fosse davvero la volta buona, fiducia ...

